Ascolti tv, Paperissima e Gramellini salgono, ma De Martino e Barra-Poletti non hanno pietà - I trend Auditel

Ascolti tv ieri 9 marzo 2025: Paperissima risale, De Martino vicino ai 6 milioni

Affari Tuoi è senza concorrenza negli ascolti tv dell'access prime con 5.900.000 spettatori (29.4%). Paperissima Sprint comunque risale su Canale 5 a 2.566.000 spettatori (12.8%). La scorsa settimana aveva divertito 2.276.000 spettatori (11.3%).

Ascolti tv, In Altre parole sale, ma 4 di Sera Weekend si conferma il primo talk

4 di Sera Weekend cresce a 1.053.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 910.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. La scorsa domenica la coppia Barra-Poletti aveva raggiunto 1.012.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 1.021.000 spettatori (5%) nella seconda parte.

In Altre Parole… Domenica risale su La7 fino a 931.000 spettatori (4.6%) ma non basta per diventare il primo talk dell'access prime time. Nella precedente puntata Massimo Gramellini aveva raggiunto 791.000 spettatori (3.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 marzo 2025 per l'access prime time delle altre reti

N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.164.000 spettatori (5.8%), 4 Ristoranti di Alessandro Borghese su TV8 con 699.000 spettatori (3.5%).