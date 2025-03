Ascolti tv, Casa a Prima Vista boom: così Ida-Mariana-Gianluca dichiarano guerra a De Martino, Striscia e non solo

Stefano De Martino re indiscusso dell'access prime time da settembre a oggi. Il primato di Affari Tuoi non è mai stato messo in discussione, neppure avvicinato dagli avversari, con Striscia la Notizia seconda, ma lontana dai numeri del game show di Rai1.

E il presentatore campano, imperatore degli ascolti tv, che nel corso della stagione è passato da un successo all'altro, facendo volare anche la prima serata di Rai2 (Stasera tutto è possibile).

In un panorama cristallizzato, con la vittoria di Rai1 sulla concorrenza, in primis di Mediaset (sullo sfondo la solita sfida dei talk show con Lilli Gruber e Otto e Mezzo davanti a 4 di Sera di Paolo Del Debbio), qualcuno però cresce, sale, rosicchia spettatori alla grande concorrenza. E prende share nella fascia nelle ultime settimane.

Si tratta di Real Time, il cui trend è interessante e merita una riflessione di più ampio respiro rispetto ai dati del quotidiano.

Il canale 31 del telecomando che (ri)lancia la sfida a Golia (l'1, il 5, in generale i primi 9) con il ritorno della nuova stagione di Casa a Prima Vista - al posto di Cortesie per gli ospiti - e la sua squadra collaudatissima (da Ida Di Filippo a Gianluca Torre, sino a Mariana D'Amico sul fronte milanese, più alcune guest star come ad esempio Yasemin Baysal, la regina del lago di Como...), registra numeri probabilmente attesi, visto lo storico, ma certo non meno interessanti.

Ecco dunque Real Time impennarsi nella top-7 dell'access prime time grazie al programma sull'immobiliare: dalla precedente forchetta dell'1,8-2,4% (comunque molto buona in rapporto a target e obiettivi) sino all'essere sempre sopra il 3% (unica giornata sotto il 18 febbraio, comunque al 2,9%) con serate picco al 3,5% e un numero di spettatori sempre ben sopra a quota 620mila, toccando vette sopra i 750 k.

Per Warner Bros Discovery tra l'altro funziona bene la combo 'Casa a Prima Vista-Cash or Trash (presentato da Paolo Conticini) sul Nove che gira attorno al 3% di share e porta il conteggio complessivo delle due reti al 6%.

Vediamo il trend, i numeri della ripartenza di Casa a Prima Vista rispetto alle ultime due settimane del programma precedente (Cortesie per gli ospiti, in mezzo la settimana di Sanremo che fa storia a sé) e quelli di Affari tuoi che comanda la classifica dell'access prime time.

Ascolti tv, Affari Tuoi e Casa a Prima Vista? I trend di Rai1 (che comanda) e Real Time (che cresce)

Venerdì 7 marzo 2025

Affari Tuoi a 5.660.000, 27.60%

Casa a Prima Vista a 707.000 spettatori, 3.5%.

Giovedi 6 Marzo 2025

Affari Tuoi a 5.795.000 spettatori (26.8%)

Casa a Prima Vista a 707.000 spettatori (3.3%).

Mercoledì 5 Marzo 2025

Affari Tuoi a 5.482.000 spettatori (25.7%)

Casa a Prima Vista a 634.000 spettatori (3%).

Martedì 4 Marzo 2025

Affari Tuoi a 5.805.000 spettatori (27.3%)

Casa a Prima Vista a 722.000 spettatori (3.4%)

Lunedì 3 Marzo 2025

Affari Tuoi raduna 5.896.000 spettatori (27%)

Casa a Prima Vista sigla 655.000 spettatori (3%).

Venerdì 28 febbraio 2025

Affari Tuoi a 5.364.000 spettatori (26.5%)

Casa a Prima Vista a 680.000 spettatori (3.4%)

Giovedì 27 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.321.000 spettatori (30.0%)

Casa a Prima Vista a 673.000 spettatori (3.3%).

Mercoledì 26 febbraio 2025

Affari Tuoi a 5.742.000 spettatori (26.2%)

Casa a Prima Vista a 762.000 spettatori e il 3.5%.

Martedì 25 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.023.000 spettatori (26.9%)

Casa a Prima Vista a 748.000 spettatori (3.4%).

Lunedì 24 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.100.000 spettatori (27.8%)

Casa a Prima Vista a 719.000 spettatori (3.3%).

Venerdì 21 febbraio 2025

Affari Tuoi a 5.987.000 spettatori (29.9%)

Casa a Prima Vista a 725.000 spettatori (3.6%).

Giovedì 20 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.213.000 spettatori (28.9%)

Casa a Prima Vista a 709.000 spettatori (3.3%).

Mercoledì 19 febbraio 2025

Affari Tuoi a 5.783.000 spettatori (27.8%)

Casa a Prima Vista a 687.000 spettatori (3.3%).

Martedì 18 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.249.000 spettatori (28.5%)

Casa a Prima Vista a 627.000 spettatori (2.9%).

Lunedì 17 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.454.000 spettatori (28.9%)

Casa a Prima Vista a 664.000 spettatori (3%)

Ascolti tv, Affari Tuoi e Cortesie per gli Ospiti: i trend di Rai1 e Real Time

Venerdì 7 Febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.081.000 spettatori (29.9%)

Cortesie per gli Ospiti a 400.000 spettatori (2%).

Giovedì 6 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.516.000 spettatori (30.3%)

Cortesie per gli Ospiti a 387.000 spettatori (1.8%).

Mercoledì’ 5 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.278.000 spettatori (28.9%)

Cortesie per gli Ospiti a 416.000 spettatori (2%).

Martedì 4 febbraio

Affari Tuoi a 6.332.000 spettatori (28.9%)

Cortesie per gli Ospiti a 468.000 spettatori (2.2%).

Lunedì 3 febbraio 2025

Affari Tuoi a 6.661.000 spettatori (30.8%)

Cortesie per gli ospiti a 455.000, 2,1%.

Venerdì 31 gennaio 2025

Affari Tuoi a 5.842.000 spettatori (29%)

Cortesie per gli Ospiti a 473.000 spettatori (2.4%).

Giovedì 30 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.357.000 spettatori (29.14%)

Cortesie per gli Ospiti a 410.000 spettatori (1.9%).

Mercoledì 29 gennaio 2025

Affari Tuoi a 5.775.000 spettatori (27%)

Cortesie per gli Ospiti a 428.000 spettatori (2%).

Martedì 28 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.469.000 spettatori (29.8%)

Cortesie per gli Ospiti a 433.000 spettatori (2%).

Lunedì 27 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.884.000 spettatori (31.2%)

Cortesie per gli Ospiti a 439.000 spettatori (2%).

Venerdì 24 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.002.000 spettatori (29.8%)

Cortesie per gli Ospiti a 474.000 spettatori pari al 2.4%.

Giovedì 23 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.169.000 spettatori (28.6%)

Cortesie per gli Ospiti a 505.000 spettatori (2.4%)

Mercoledì 22 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.434.000 spettatori (30.1%)

Cortesie per gli Ospiti a 362.000 spettatori (1.7%).

Martedì 21 gennaio 2025

Affari Tuoi a 6.521.000 spettatori (29.5%)

Cortesie per gli Ospiti a 379.000 spettatori (1.7%).

Lunedì 20 gennaio 2025

Affari Tuoi a 7.019.000 spettatori (32.3%).

Cortesie per gli Ospiti a 469.000 spettatori (2.2%).