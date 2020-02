Ascolti Tv, Addio patto segreto Conti-De Filippi: stasera Amici contro Corrida

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 28 febbraio 2020, in prima serata, sono chiamati a registrare uno scontro epico fra Carlo Conti con La Corrida su Rai1 e Maria De Filippi con Amici su Canale 5.

Scontro epico perché, per la prima volta, Carlo e Maria saranno in onda l'uno contro l'altra dopo anni di strategica elusione reciproca. Conti invitava nelle sue trasmissioni i personaggi della società di produzione di Maria (che facevano il buono e il cattivo tempo a Tale e Quale Show, e anche al Festival di Sanremo la cui conduzione, nel 2017, il presentatore condivise finanche con la stessa De Filippi) ed evitava di andare in onda il sabato contro la bionda collega, che dal canto suo non lo ostacolava mai il venerdì in prime time.

Invece, questa sera, i due si daranno battaglia senza esclusione di colpi nello stesso slot orario, contravvenendo a quello che era noto come un accordo segreto di "non belligeranza". Cos'è cambiato? Come mai questa scelta inusitata? Canale 5 cerca forse di recuperare terreno in prima serata dopo le non esaltanti performance del Grande Fratello Vip e i prime time disastrosi degli ultimi mesi, fatta eccezione per i programmi trionfali di Maria la Sanguinaria? E chi vincerà la disfida fra La Corrida e Amici che ospiterà, fra gli altri, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli delle Sardine? A domani la spietata sentenza dell'Auditel.