Ascolti tv, Affari Tuoi-De Martino senza limiti: Striscia la Notizia incassa il colpo. Del Debbio vs Gruber...

Stefano De Martino fa nuovi numeri record su Rai1 mentre Striscia la Notizia scende su Canale 5. La sfida dei talk show tra Paolo Del Debbio su Rete 4 e Lilli Grber su Ra3 invece... Ecco gli ascolti tv dell'access prime time di giovedì 6 febbraio 2025.

Ascolti tv giovedì 6 febbraio 2025: 4 di Sera bene, ma Otto e Mezzo è troppo distante

Affari Tuoi non si smentisce salendo su Rai1 a 6.516.000 spettatori (30.3%). Cinque Minuti di Bruno Vespa sulla stessa rete arriva a 5.007.000 spettatori (24.8%).

Striscia la Notizia su Canale 5 chiude seconda, ma scende ancora negli ascolti tv di giovedì 6 febbraio 2025 a quota 2.731.000 spettatori (12.8%). Nella precedente puntata il tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda in versione ridotta per la Coppa Italia, aveva chiuso con 3.103.000 spettatori (15%).

4 di Sera raggiunge 1.098.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 830.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Nella puntata precedente Paolo Del Debbio era già salito su Rete 4 a 1.025.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte.

Otto e Mezzo scende a 1.773.000 spettatori (8.4%) ma mantiene saldo il primato nei talk dell'access prime time. Lilli Gruber il mercoledì su La7 aveva raggiunto 1.917.000 spettatori (8.8%).

Tra i programmi di informazione, TG2 Post fa 495.000 spettatori (2.3%)

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 febbraio 2025 per l'access prime time delle altre reti

N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.436.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.164.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole con 1.576.000 spettatori (7.4%), Celebrity Chef di Alessandro Borghese su TV8 con 453.000 spettatori (2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? con Paolo Conticini sul Nove con 594.000 spettatori (2.8%).