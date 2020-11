Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi, fortissimi"

"Al termine della seconda puntata di AmaSanremo lasciatemi ringraziare i ragazzi che sono fortissimi, veramente complimenti. Volevo ringraziare la giuria televisiva, che fosse una giuria competente nessuno di noi aveva dubbi, ma ha mostrato di avere anche un grande rispetto nei confronti di questi ragazzi. Grazie a Luca Barbarossa, Morgan, Beatrice Venezi e Piero Pelu'. Noi di AmaSanremo volevamo ringraziare soprattutto voi: il pubblico, 1.900.000 spettatori e il 10% di share. Per noi e' un risultato incredibile e inaspettato". Lo dice Amadeus in un video pubblicato sui sui social dopo la seconda puntata del programma dedicato alla selezione degli artisti per Sanremo Giovani.

"Forse qualcuno poteva pensare che con questo programma avremmo fatto piu' ascolti o uno share maggiore ma questo non e' un format e non e' neanche un meccanismo televisivo, e' semplicemente una vetrina. Tutti noi, a partire dal direttore e dal vicedirettore di Rai1, tutta la redazione di AmaSanremo e soprattutto i ragazzi, siamo felici di questi risultati. Quando si investe sui giovani puo' essere una strada in salita, come quando un allenatore fa giocare un ragazzo della Primavera in prima squadra, magari paga l'inesperienza o non riempie gli stadi, magari si va incontro a una sconfitta, ma quel ragazzo quando diventera' un campione per l'allenatore e' motivo di grande orgoglio. E' quello che capita anche a noi, vedere questi ragazzi e farveli conoscere e' motivo di grande orgoglio perche' stanno giocando in serie A. Potevamo chiedere uno spazio piu' protetto, notturno, in una fascia completamente diversa ma sarebbe stato ipocrita come dire 'punto sui giovani ma li nascondo', 'punto sui giovani e ve li mostro'. Questi 2 milioni di telespettatori, ma anche meno, sono per questi ragazzi una occasione fantastica perche' possono realizzare il loro sogno", sottolinea Amadeus.

Che conclude: "Lasciatemi ringraziare anche lo sponsor, TimMusic, perche' tutte le aziende che investono sui giovani vanno lodate e ringraziate. Viva la musica, viva AmaSanremo e ci vediamo giovedi' prossimo su Rai1".