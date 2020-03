Ascolti Tv: Amica Geniale bastona Grande Fratello Vip. Flop Gomez e Bruchi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 2 marzo 2020, in prima serata, vedono su Rai1 l'ultima puntata della fiction L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo chiudere in bellezza con 6.941.000 spettatori (28%). Su Canale5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 presentato da Alfonso Signorini ha totalizzato 3.650.000 spettatori con il 18.9% di share. Su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 ha segnato 1.079.000 spettatori (4.2%). Overdrive su Italia 1 ha divertito 1.518.000 spettatori (5.7%), superando su Rai3 il film Mister felicità con Alessandro Siani e i suoi 985.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha informato 1.111.000 spettatori con il 5.4%, mentre su La7 Eden – Un pianeta da Salvare di Licia Colò si è fermato a 632.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 La tela dell’assassino segna 276.000 spettatori (1%) e sul Nove Little Big Italy ha radunato 462.000 spettatori con il 2%.

Da segnalare, due programmi che non riescono a decollare. Il primo, in fascia preserale, è il "Tg" di Peter Gomez in onda sul Nove, Sono le venti, che ottiene solo lo 0.9% di share con 219.000 spettatori. Poco più seguito Povera Patria, condotto da Annalisa Bruchi (al momento nella bufera per la sua nomina voluta dal Presidente Rai Foa quale segretario generale del Prix Italia, scelta che ha fatto inferocire i giornalisti interni all'azienda e innescato varie denunce ed esposti, da parte del Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi e dei Consiglieri di Amminstrazione Rita Borioni e Riccardo Laganà). Il programma condotto dalla Bruchi raduna solo 291.000 spettatori in seconda serata con il 2.6% di share, fanalino di coda di tutto lo slot.