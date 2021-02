Ascolti tv, audience sempre più giù: a gennaio calano tutti, reggono solo...

Il 2021 non inizia bene per Rai e Mediaset, è quanto scrive Prima Comunicazione che scrive come la Rai lasci sul terreno lo 0,3% e lo 0,5% in prima serata e sull’intera giornata. Soffre ancora di più Mediaset che tra generalisti e tematici perde quasi un punto (0,9%) sia in prima serata che sull’intera giornata. In controtendenza Il risultato molto positivo è quello di Raitre a +0,9 e a +0,7 in prima serata e sull’intera serata.

La politica è tornata in primo piano con la crisi di governo e ha rilanciato La 7 che guadagna lo 0,3% in prime time, effetto principalmente della crescente performance della Gruber e del Tg di Mentana e ‘Propaganda live’. E mentre tutte gli altri gruppi vedono ridursi più o meno sensibilmente l’asciolto da Sky a -0,6% sul totale giornata che accusa la crisi di tv8 ( -0,6%) a Discovery in lieve calo (-0,4% sull’intera giornata sulla batteria di canali).Indubbiamente pesano sui risultati delle televisioni i tagli che sono stati fatti sul prodotto per contenere gli effetti delle mancate risorse pubblicitarie causa Covid.