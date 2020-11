MediaTech

Domenica, 29 novembre 2020 - 11:36:00 Ascolti tv, Belen trascina in alto Berlusconi.Record per "Tu Sì Que Vales" Auditel, record per la finale del programma "Tú Sì Que Vales": oltre sei milioni di spettatori

BELEN RODRIGUEZ (Foto Ipa) "Edizione al top per 'Tú Sí Que Vales'. Un cast di stelle di prima grandezza - Maria De Filippi, con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi, Belén Rodríguez e Teo Mamuccari, Alessio Sakara con Martín Castrogiovanni - e il team di impareggiabili professionisti di Fascino Pgt, sono gli ingredienti di uno show unico, perfetto per la famiglia davanti alla tv". Così il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, commenta il risultato di share del programma. 'Tu si que Vales' ha segnato uno share del 33,09%, pari a 6 milioni 165mila spettatori, risultato di audience più alto dal 2014 ovvero delle 7 stagioni di messa in onda, precisano dal programma. Il pubblico ha incoronato vincitore di questa settima edizione Andrea Paris che si aggiudica 100mila euro in gettoni d’oro. Nella fascia di età 15-24 anni lo share svetta al 41% e sul target 15-34 anni è del 39,50%. Anche i picchi d’ascolto, precisa il programma, sono da record: alle 21.56 lo show tiene incollati davanti alla tv 8 milioni 567mila telespettatori, mentre alle 25.35 lo share vola al 45,33%.