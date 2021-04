Ascolti tv, Bonolis a un passo dalla Compagnia del Cigno. Fazio oltre il 10%. E Giletti...

Ascolti tv, La Compagnia del Cigno 2 e Paolo Bonolis: testa a testa

La Compagnia del Cigno 2 vince gli ascolti tv nel prime time di domenica 18 aprile 2021, ma Avanti Un Altro Pure di Sera arriva a un passo. La fiction di Rai1 ottiene 3.534.000 spettatori con il 15.3% di share il programma di Paolo Bonolis sale a 3.476.000 spettatori con il 15.1% di share.

Ascolti tv, Fabio Fazio oltre il 10%. Massimo Giletti tocca l'8%

Bene Fabio Fazio. Che Tempo Che Fa porta Rai3 sul podio con 2.735.000 spettatori (10.1%). Non è L’Arena di Massimo Giletti conquista 1.475.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte e 1.060.000 spettatori con l’8%, nella seconda parte.

Ascolti tv, Napoli-Inter in gol: 7% su Sky

Tra gli altri programmi, su Italia1 Logan – The Wolverine viene visto da 5,40% e 1,212 milioni, su Rete4 Allied – Un’ombra nascosta fa 575.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Tv8 4 Hotel di Bruno Barbieri segna 519.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove Ostia criminale – La mafia di Roma chiude con 305.000 spettatori (1.2%). Sui canali Sky Napoli-Inter viene visto complessivamente da 1.874.000 spettatori con il 7%.

Ascolti tv, Veronica Gentili fa il 4,6%

In access prime time su Rete 4 Stasera Italia Weekend di Veronica Gentili viene scelto da 1.209.000 spettatori con il 4.6%, nella prima parte, e 937.000 spettatori con il 3.5%, nella seconda parte. Nella fascia trionfano i Soliti Ignoti su Rai (4.958.000 spettatori con il 18.4%) davanti a Paperissima Sprint su Canale 5 (3.451.000 spettatori con il 12.9%).

Ascolti tv, Gp F1 di Imola super su TV8

Nel pomeriggio boom di TV8 con la diretta del Gran Premio di Formula 1 a Imola che arriva a 2.733.000 spettatori pari al 14.2% di share in un pomeriggio che incorona la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton (in rimonta dopo un errore che ha rischiato di metterlo fuori gara), con le ferrari di Leclerc e Sainz appena fuori dal podio dietro alla McLaren di un grande Lando Norris.

Ascolti tv, Mara Venier a 3,3 milioni. Barbara D'Urso tocca il 13,3%. Lucia Annunziata fa il 6,3%

Su Rai1 Domenica In di Mara Venier piace a 3.359.000 spettatori con il 17.1%, nella prima parte, e 3.045.000 spettatori con il 15.9%, nella seconda parte. Domenica Live di Barbara D'Urso conquista 1.777.000 spettatori (9.3%), nella parte Attualità in onda dalle 15.09 alle 17, 2.330.000 spettatori (13.3%), dalle 17.04 alle 17.56, e 2.271.000 spettatori (12.9%) dalle 17.59 alle 18.29. Su Rai3, Mezz’ora in Più di Lucia Annunziata viene seguito da 1.238.000 spettatori con il 6.3%. Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà fa 877.000 spettatori pari al 4.6%.

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi fanno il 24%

Al mattino Rai1 con Uno Mattina in Famiglia di Monica Setta e Tiberio Timperi vola al 19,3% nella prima parte (753.000 spettatori) e si impenna al 24% nella seconda parte (1.805.000 spettatori).