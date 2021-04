Ascolti tv, Bonolis al posto della D'Urso e Canale batte Rai1. Giletti...

Ascolti tv, Paolo Bonolis al posto di Barbara D'Urso e Canale batte Rai1 con La Compagnia del Cigno 2

Avanti Un Altro! Pure di Sera di Paolo Bonolis fa il suo esordio nel prime time e vince gli ascolti tv di domenica 11 aprile 2021 portando 4.109.000 spettatori pari al 17.59% di share su Canale 5 (l'ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda il 28 marzo, aveva totalizzato il 13,7% e 2,3 milioni). Battuta Rai1 e il debutto de La Compagnia del Cigno 2 che conquista 4.050.000 spettatori pari al 17.02% di share (una settimana fa la prima rete di viale Mazzini aveva fatto 15,5% e 3,7 milioni con il film di Pasqua Risorto con Joseph Fiennes).

Ascolti tv, Fabio Fazio all'11% con Che tempo che fa. Giletti a quasi 1,6 milioni

Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai3 che viene visto da 3.021.000 spettatori (11%), mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ottiene 1.619.000 spettatori con il 6.92%.

Bene il talk Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti raggiunge 1.591.000 spettatori con il 5.98%, nella prima parte e 920.000 spettatori con il 6.86%, nella seconda.

Su Rai2 la serie tv 9-1-1 fa 1.281.000 spettatori (4.63%), nel primo episodio e 1.213.000 spettatori (4.56%), nel secondo episodio. Su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato porta 1.112.000 spettatori con il 4.73% di share. Su Rete4 Flight arriva a 728.000 spettatori con il 3.41% di share. Su Tv8 4 Hotel di Bruno Barbieri segna 605.000 spettatori con il 2.28% di share. Sul Nove Casamonica – Le Mani su Roma raggiunge 346.000 spettatori (1.34%).

Ascolti tv, Amadeus sopra i 5 milioni. Veronica Gentili al 4%

In access prime time vince Rai1 con Soliti Ignoti (5.109.000 spettatori, 18.65%), davanti a Canale 5 con Paperissima Sprint (3.920.000 spettatori, 14.34%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend di Veronica Gentili viene visto da 1.119.000 spettatori con il 4.17%, nella prima parte, e 904.000 spettatori con il 3.28% nella seconda parte.

Ascolti tv, Setta-Timperi fanno il 24%. Lucia Annunziata al 7,13%. Mara Venier batte Barbara D'Urso

Tra i programmi della giornata al mattino vola Rai1 con Monica Setta e Tiberio Timperi: Uno Mattina in Famiglia ottiene 620.000 spettatori con il 16.38% nella prima parte, 1.924.000 spettatori con il 24.03% nella seconda parte e 2.032.000 spettatori con il 21.8% nella terza parte. Nel pomeriggio: Su Rai1 Domenica In di Mara Venier ha registrato nella prima parte 3.620.000 telespettatori, share 18,07% e nella seconda 3.261.000, 17,50%. Da noi… a ruota libera ha registrato 2.424.000, 13,48%. Domenica Live di Barbara D'Urso nella presentazione fa 1.768.000, 8,96%, nel segmento Attualità 2.030.000, 10,92%, nella prima parte 2.330.000, 13,37% e nella seconda parte 2.389.000, 13,03%. Su Rai 3 Mezz’ora in più di Lucia Annunziata viene visto da 1.406.000, 7,31%; Mezz’ora in più – Il mondo che verrà fa 1.054.000, 5,71%. Su Italia 1 Formula E GP Roma interessa 908.000, 4,47%. Formula E 2021 – GP Roma Podio ottiene 631.000 telespettatori, 3,07%. Friends 280.000, 1,55%.