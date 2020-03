Ascolti Tv: Bonolis batte Fiorello, i canali Mediaset superano le reti Rai

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 21 marzo 2020, in prima serata, vedono su Rai1 Il Meglio di Viva RaiPlay con Fiorello divertire 5.061.000 spettatori (16.72%) mentre, su Canale 5, mentre la replica di Ciao Darwin – Terre desolate condotto da Paolo Bonolis ha vinto la serata con 5.159.000 spettatori con 16.88% di share nella prima parte e 3.085.000 (21.41%) nella seconda.

Su Rai2 male Petrolio Files – Antivirus³ con Duilio Gianmaria che ha informato 1.388.000 spettatori (4.84%). Su Italia 1 il film The Croods ha totalizzato 2.128.000 spettatori (7.05%), terzo programma più visto in prima serata, mentre su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta con Mario Tozzi ha segnato 991.000 spettatori (3.73%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend ha radunato 1.560.000 spettatori con il 5.42% di share, e su La7 il film Indovina chi viene a cena ha raccolto 939.000 spettatori con uno share del 3.25%. Su Tv8 Agente 007 – Al Servizio Segreto di Sua Maestà ha divertito 320.000 spettatori con l’1.2% e sul Nove La Figlia del Generale è stato visto da 417.000 spettatori e l’1.5% di share. Lo Speciale TG1 che ha ospitato la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte ha totalizzato 6.046.000 spettatori (22.38%).

Da segnalare che Lucio Presta aveva qualche giorno polemizzato con la scelta di trasmettere in concorrenza Viva RaiPlay e Ciao Darwin (clicca qui per leggere), ma alla fine la disfida a conti fatti è stata vinta da Paolo Bonolis, di cui è agente lo stesso Presta e, in ultima analisi, da quest'ultimo.