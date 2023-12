Ascolti tv, boom mediaset con "Il Volo" in reaplica (20%). La Rai arranca

Ascolti TV venerdì 29 dicembre, il Prime Time

Nella serata di ieri, venerdì 29 dicembre 2023, su Rai1 La Seconda Chance in prima tv ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno in replica ha incollato davanti al video 2.699.000 spettatori con uno share del 20.1% (After Show: 787.000 – 14.6%). Su Rai2 la seconda puntata de Il Giro del Mondo in 80 Giorni raccoglie 837.000 spettatori con il 5% (primo episodio a 840.000 e il 4.7%, secondo episodio a 835.000 e il 5.4%). Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno raccoglie 875.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il film Quello che veramente importa raccoglie 777.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.045.000 spettatori (7.3%). Su La7 Baby Boom raggiunge 671.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 La risposta è nelle stelle ottiene 317.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 505.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Ronin segna 343.000 spettatori pari al 2%. Su Iris Proposta indecente è scelto da 297.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Sissi – Destino di un’imperatrice sigla 474.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica raduna 140.000 spettatori (0.8%).

Ascolti TV venerdì 29 dicembre, l'Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi è la scelta di 4.487.000 spettatori con il 23.2%. Su Canale5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.079.000 – 16.1%), Striscia la Notizia raccoglie 3.260.000 spettatori pari al 16.9%. Su Rai2 TG2 Post sigla 659.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.319.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.378.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole segna 1.632.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 734.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 628.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.251.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 413.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 533.000 spettatori (2.8%).