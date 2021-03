MediaTech

Martedì, 16 marzo 2021 - 12:40:00 Ascolti tv, boom per “Makari” (28.08%). Gruber vola a 8.46%. Bene Maggioni Grande successo per la prima puntata della fiction "Makari" su Rai (28.08%). In access prime time Lilli Gruber vola sopra l'8%. Bene Maggioni in seconda serata