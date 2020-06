Ascolti tv, bufera in Rai:Timperi-Ippoliti attaccano Venier e Setta la difende

Tutto è accaduto intorno alle 9.15 di stamattina cioé sul finire della puntata domenicale di Uno mattina in famiglia durante la rassegna stampa rosa di Gianni Ippoliti con i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta. Dopo aver stuzzicato gia ieri Mara Venier, Ippoliti ha sferrato l'attacco caustico contro la signora di Domenica in che da un paio di settimane va in onda - dopo una brutta frattura del piede - con un tutore. "Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive“ ha ironizzato Ippoliti aggiungendo che il picco di share di Domenica in sarebbe stata, a suo avviso, l'esibizione del piede ingessato. Probabilmente una battuta non intenzionalmente velenosa che si è tirato dietro il commento di Timperi che ha sentenziato "Ma mica conduce con i piedi". Risatine e sorrisi, in sintonia con lo stile "surreale" della rubrica rosa di Ippoliti che non sono piaciute a Monica Setta.

La conduttrice di uno mattina in famiglia ha subito preso la parola difendendo a spada tratta l'amica e collega. “No, non dite così, perché Mara sta soffrendo ed è proprio brava”. Insomma, Monica ha provato a porre rimedio a una battuta di cattivo gusto ma Mara Venier non ha lasciato correre: “Grazie Monica – ha scritto la conduttrice di Domenica In in una Instagram story – Cari Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi non si scherza e non si ironizza sul dolore e la sofferenza di una persona, siete due poveracci”. Pare che l'episodio non sia passato inosservato ai piani alti dove mara è stimatissima anche per la sua abnegazione al lavoro e per i risultati assai brillanti dell'ultima stagione tv. Per stemperare gli animi, nonostante la grande solidarietà arrivata sul web, la Venier ha cancellato il post che però era stato subito "screenshottato" da Timperi che ha ribattuto sul suo profilo instagram spiegando che si trattava di una battuta confidenziale e amichevole.

Malgrado il bacione finale di Tiberio, Mara non ha ceduto e nel finale di Domenica in ha puntualizzato che la sola ironia che le piace è quella non becera e che non specula sui mali o le sofferenze altrui. La verità è che la Venier ha sopportato negli ultimi giorni forti dolori e solo per spirito di servizio nei confronti della Rai ha evitato di assentarsi (come le consigliavano i medici) portando in porto la nave di Domenica in fino al 28 giugno. Come testimoniato dal suo instagram, mara Venier deve fare ricorso alla sedia a rotelle per raggiungere gli studi della Dear. Insomma, una situazione non agevole e foriera di sofferenza che mal si conciliava con le battute al fulmicotone della coppia Ippoliti/Timperi.

Moltissimi gli attestati di affetto per la Venier che chiude una stagione d'oro e viene riconfermata dal direttore di rai 1 Stefano Coletta anche per il 2020/2021. Quanto alla difesa della Setta tanti non conoscevano il rapporto di grande affetto che lega la conduttrice di uno mattina in famiglia a Mara. Fu infatti la Venier nel lontano 2005 a portare Monica a Rai 1 facendole un contratto proprio per Domenica in. All'epoca la giornalista aveva alle spalle una prima esperienza a la 7 e tanti anni nella carta stampata. Dopo quella "chiamata" della Venier per la Setta si aprirono le porte della conduzione del segmento politico per le successive 3 edizioni della Domenica in rosa con Lorena Bianchetti Rosanna Lambertucci e Luisa Corna. Evidentemente Monica non ha mai dimenticato.