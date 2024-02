Ascolti tv, "C'è Posta per Te" vince (28,5%). Bene "Tale e Quale Sanremo"

Ascolti TV sabato 17 febbraio, il Prime Time

Nella serata di ieri, sabato 17 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:32 alle 00:29 – la prima puntata di Tale e Quale Sanremo ha conquistato 3.073.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 – dalle 21:35 alle 00:49 – C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.122.000 spettatori con uno share del 28.5%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 988.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International appassiona 815.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Cattivissimo Me ha radunato 729.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 il ritorno de Il Provinciale – Il racconto dei racconti coinvolge 505.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro totalizza un a.m. di 728.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 982.000 spettatori con il 5.4% (Buonanotte: 487.000 – 3.3%). Su Tv8 4 Ristoranti sigla 253.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Unabomber cattura l’attenzione di 247.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Wanted – Scegli il tuo destino arriva a 350.000 spettatori (2%). Su Rai4 Backtrack si porta a 260.000 spettatori (1.4%). Su Iris Il rapporto Pelican ha raggiunto 440.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica raccoglie 262.000 spettatori (1.5%). Su TopCrime Poirot interessa 325.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV sabato 17 febbraio, l'access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.146.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.191.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post coinvolge 679.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.323.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chesarà… è la scelta di 781.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 557.000 individui all’ascolto (3%) nella prima parte e 566.000 individui all’ascolto (3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 529.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 324.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Hudson & Rex raduna 350.000 spettatori (1.8%) nell’episodio delle 20:32.