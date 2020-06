Ascolti tv 26 giugno, Prima serata

Ascolti tv, Carlo Conti stravince contro Canale 5. Juventus-Lecce vola su Sky

Su Rai1 Top Dieci di Carlo Conti vince agevolmente la serata del 26 giugno con 3.520.000 spettatori e il 19% di share. Su Canale 5 27 volte in bianco arriva lontano, conquistando solo 1.587.000 spettatori pari all’8.9 di share. Molto bene Su Sky Juventus-Lecce con il 5,4% di share e 2 milioni di spettatori unici.

Bene Rete 4, l'ultimo appuntamento stagionale di Nuzzi con Quarto Grado fa il 7,2% e 1.100.000 spettatori. sul Nove Fratelli di Crozza arriva a 1.104.000 spettatori e il 5.4%.

Tra gli altri programmi, Su Italia 1 Transformers 4: L’era dell’estinzione convince 916.000 spettatori (5.9%). Rai2 Ossessione senza Fine – La Vendetta di Sophie fa 811.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 738.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Chiudono La7 con Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata che prende 587.000 spettatori con uno share del 3% e TV8 con Italia’s Got talent – Best Of che raggiunge il 2.5% con 479.000 spettatori.