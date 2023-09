Ascolti tv, che flop per la serie A. Allarme sui diritti: tremano Sky-Dazn

Serie A: meno ascolti nelle prime tre giornate: gli effetti sui diritti tv

Gli ascolti tv delle prime giornate di campionato sono un flop: rispetto all'anno scorso il calo è sensibile. E e le domande che sorgono spontanee sono due: si è ristretto il bacino complessivo degli spettatori a causa della fine della concurrency e dell’aumento dei prezzi di Dazn? Se il trend si consolidasse, che riflessi potrebbe avere sulla trattativa per i diritti tv? A fare un quadro della situazione ci ha pensato Prima Comunicazione che rimarca come "Auditel evidenzia un problema ascolti, anche se ancora non si tratta di un allarme rosso".