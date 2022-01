Ascolti TV, "Chi l'ha visto?" batte Non è l'Arena. Coppa Italia la più seguita

Ascolti Tv, Chi l'ha visto? batte Non è l'Arena. Coppa Italia al primo posto nella classifica

La partita di Coppa Italia, Inter-Empoli, trasmessa ieri da Canale 5, è stata il programma più seguito della prima serata tv, con 3.829.000 spettatori e il 17.2% di share. Al secondo posto, “Chi l'ha Visto?” su Rai3, con 2.416.000 spettatori e il 12% di share.

Terzo piazzamento per il film “Single ma non Troppo” su Rai1, con 2.383.000 spettatori e il 10.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” su Italia 1 (1.235.000 spettatori, share 5.8%), “Kalipè - A Passo d'Uomo” su Rai2 (906.000 spettatori, share 4.2%), “Non è l'Arena” su La7 (866.000 spettatori, share 5%), “Zona Bianca” su Rete4 (849.000 spettatori, share 5.1%), “4 Hotel” su Tv8 (368.000 spettatori, share 1.9%), “Wild Teens - Contadini in Erba” sul Nove (212.000 spettatori, share 0.9%).

