Ascolti tv, Chi l'ha visto? numeri da urlo con Denise Pipitone. La Ventura...

Ascolti tv, Chi l'ha visto? vola con il caso Denise Pipitone

La serata degli ascolti tv di mercoledì 31 marzo 2021 vede la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini (bene la fiction della Ferilli, pur se in calo, scende il programma di Scanzi-Travaglio), ma c'è dell'altro. Rai3 registra un grandissimo risultato con Chi l'ha visto? Il programma di Federica Sciarelli è abbonato a ottime performance, però questa volta si è letterlmente superato: 3.520.000 spettatori con il 15.2%. Numeri super, d'altronde era grande l'attesa per la puntata che riapriva il caso legato alla scomparsa di Denise Pipitone. Netta la crescita sulla scorsa settimana, quando Chi l'ha visto aveva comunque segnato 2.291.000 spettatori con il 10%

Ascolti tv, Simona Ventura: debutto al 5,1%

Su Rai2 il debutto di Simona Ventura con Game of Games viene seguito da 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Tra gli alti programmi Italia 1 con la pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno viene vista da 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%. Su Tv8 il best di Italia’s Got Talent diverte 409.000 spettatori con l’1.8% di share. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista cresce ancora: 681.000 spettatori con share pari al 2.5% (contro 648.000 spettatori con il 2.4% della scorsa settimana).

Ascolti tv, Lilli Gruber sotto al 7%

In access prime time Lilli Gruber vince, ma sta sotto il 7% con Otto e Mezzo che informa 1.736.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli viene seguito 1.412.000 (5.4%) nella prima parte, e 1.128.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ottiene 1.199.000 spettatori con il 4.3%.

Ascolti tv, Maurizio Costanzo lancia Canale 5 al 14,4%. Bruno Vespa (appena) sotto al 10%

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta di Bruno Vespa si ferma appena sotto al 10% (9,9%) con 817.000 spettatori. La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show arriva a 1.333.000 spettatori con il 14.4% (la scorsa settimana: 1.213.000 spettatori pari ad uno share del 14.4%).

Ascolti tv, Enrico Mentana vicino al 6% con il Tg La7

I telegiornali crescono. Vince il Tg1 di Giuseppe Carboni alle 20 con 6.297.000 (24.8%) davanti al Tg5 di Clemente Mimun con 5.015.000 (19.5%). Enrico Mentana con il Tg La7 informa 1.515.000 (5.9%). Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano alle 20,30 segna 1.632.000 (6%), mentre il Tg3 delle 19 arriva a 2.538.000 (12.7%)