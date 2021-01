Ascolti Tv: Coppa Italia al 16.8%, batte Made in Italy. Gruber cresce

Ascolti tv: nel prime time la Coppa Italia vola al 16,8% e batte Made in Italy

Nella serata di ieri, mercoledì 27 gennaio 2021, la partita di Coppa Italia Juventus-Spal su Rai1 ha raccolto 4.513.000 spettatori pari al 16.8% di share, battendo Made in Italy, su Canale 5, con 2.685.000 spettatori e uno share dell’11.2%. Su Rai2 debutta La Caserma con 2.268.000 spettatori e il 9.9%. Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation ha intrattenuto 1.619.000 spettatori registrando il 7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato seguito da 2.433.000 spettatori con il 10.8%.

Palombelli ancora sotto il 3,5%. Testa a testa con TgLa7 Speciale

Su Rete4 Speciale Stasera Italia ha intrattenuto di 779.000 spettatori, pari al 3.4%. Anche il TgLa7 Speciale ha raggiunto il 3.4% di share, e ha interessato 868.000 spettatori. Su Tv8 Italia’s Got Talent riparte da 1.186.000 spettatori pari al 5% (su SkyUno la puntata arriva a 301.000 spettatori e l’1.3). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 449.000 spettatori con l’1.7%. Su RaiMovie Ammore e malavita sigla 443.000 spettatori (1.8%). Su Paramount Network Il bambino con il pigiama a righe intrattiene a 685.000 spettatori pari al 2.6%.

Ascolti tv, nell'access prime time Gruber cresce

Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto 4.387.000 spettatori con il 16%. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 1.383.000 spettatori (5%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.201.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha intrattenuto 1.304.000 spettatori (5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.552.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.436.000 (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.051.000 spettatori registrando il 7.5%, su rispetto alla scorsa settimana. In crescita su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età, seguito da 746.000 spettatori, 2.7% di share. Sul Nove, Deal With It – Stai al Gioco ha intrattenuto 455.000 spettatori (1.7%).