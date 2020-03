Ascolti Tv, Cuccarini via da Vita in Diretta? Con Matano arriva Serena Bortone

Gli ascolti Tv e i dati Auditel de La Vita in Diretta, in onda su Rai1 in fascia pomeridiana, non sono affatto lusinghieri, lo sappiamo. Risollevatisi in questi giorni grazie alla copertura sull'emergenza Coronavirus, i due conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano (in totale dissidio fra loro perché alla showgirl romana verrebbero preclusi, su indicazioni del direttore di Rai1 Stefano Coletta, gli spazi di approfondimento a vantaggio del collega ex mezzobusto Tg) soccombono comunque alla corazzata Pomeriggio Cinque presidiata da Barbara D'Urso su Canale 5.

Se per l'autunno successivo Alberto Matano è da considerarsi in una botte di ferro complice la sua vicinanza al direttore Coletta, suo amico e confidente, per la povera Cuccarini le porte della Vita in Diretta potrebbero chiudersi definitivamente fin dalla prossima stagione a favore di Serena Bortone. Come già da noi annunciato l'apprezzatissima conduttrice del campione di ascolti Agorà su Rai3 (anch'ella molto stimata dal direttore dell'Ammiraglia Rai, che come sappiamo proviene dalla guida della Terza Rete) sarebbe in procinto di approdare al timone di un contenitore di Rai1, come lasciava intendere la sua presenza in prima fila all'Ariston ad assistere al Festival assieme alla carovana di amministratori delegati, presidenti, direttori di rete, dirigenti, amici, parenti, cugini, cognati, conduttori, autori di qualsivoglia programma in onda in qualsivoglia fascia oraria sulla Rai. Se non altro lei si è accontentata di presenziare nella sola finale della kermesse, ma questa è un'altra storia.

L'idea di affiancare alle redini de La Vita in Diretta due giornalisti interni Rai senz'altro ridurrebbe i costi di conduzione e a quel punto, nell'economia del programma, la Bortone potrebbe occuparsi delle questioni strettamente informative, politiche e istituzionali e Matano dare spazio a tutte le sue velleità di showman presidiando gli spazi più leggeri. Fattibile e verisimile, dunque, la voce che circola nei mormoranti corridoi di Via Teulada? Ed è vero che Lorella Cuccarini potrebbe approdare nel salotto di Domenica In, con la dipartita di Mara Venier verso Mediaset? Vi faremo sapere.