Ascolti tv, Del Debbio allunga su Formigli nelle settimane di lockdown

Dritto e rovescio accelera e stacca Piazzapulita. La sfida il giovedì sera è ormai un classico: Del Debbio contro Formigli, Rete 4 contro LA7. Analizzando gli ascolti tv di questi ultimi due mesi di lockdown di emergenza sanitaria (ed economica) legata al coronavirus, in cui gli italiani, confinati nelle loro case (più o meno, tra Fase 1 e Fase 2) hanno guardato con un occhio di attenzione particolare all'informazione, non si nota tanto un calo di Piazzapulita quanto una crescita di Diritto e rovescio.

La media del programma di La7 è e resta sempre saldamente sopra la soglia del 5,5%: a marzo 5,76% con 1.270 mila e ad aprile 5,70% con 1.304 mila (numeri in crescita su febbraio per capirci). Nell'ultimo mese in particolare il programma di Corrado Formigli il 16 aprile ha vissuto un giovedì down (1.108.000 telespettatori e uno share del 4,78%) riscattandosi quello successivo con il record stagionale (6,92% e 1,531 milioni il 23 aprile). Poi in queste due settimane di maggio ha tenuto la sua media (5,6% e 5,8% con 1,2 mln circa di spettatori).

Chi corre, come si diceva, è Dritto e Rovescio: se l'ultima puntata con Matteo Salvini ospite ha segnato dati Auditel importanti (l'8.3% di share), è il trend generale che racconta il 'ritmo alto' imposto agli ascolti tv da Paolo Del Debbio: tra marzo a metà aprile il programma di approfondimento di Rete 4 aveva oscillato tra il 5,8% e il 7,6%, nelle ultime cinque settimane sta viaggiando saldamente sopra, tra il 7 e l'8,3%. Per la felicità di Piersilvio Berlusconi che ha puntato da tempo sulla formula dell'informazione nella prima serata di Rete 4.