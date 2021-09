Ascolti tv, Del Debbio straccia Formigli e incassa il 6% di share

Ascolti tv ieri sera giovedì 23 prime time

Rai1, 'Fino all’ultimo battito', mette a segno il 20,39% di share con 3.884.000 spettatori, aggiudicandosi la prima posizione. A seguire, soltanto 1.816.000 spettatori e l’11% di share per il programma ‘Star in the star’ su Canale 5, mentre al terzo gradino del podio Italia 1 con ‘Chicago Med’ con 979.000 spettatori e il 5,2% di share.

A seguire, in ordine: su Rete 4 il talk show di Paolo Del Debbio ‘Dritto e Rovescio’ incassa il 6% di share con 890.000 spettatori. 'Piazzapulita' di Formigli porta a casa il 4,6% di share e 713.000 spettatori. Il film 'Widows – Eredità criminale' su Rai 2 piace a 818.000 spettatori con il 4,2% di share. La prima puntata dello show condotto da Marco Giallini, 'Lui è peggio di me', in onda su Rai3, conquista 792.000 spettatori e il 4% di share. A seguire sul Nove lo spettacolo della comica Teresa Mannino 'Terrybilmente divagante', piace a 516.000 spettatori con il 2,7% di share. Ultimo posto per Tv8 con la serie tv 'I delitti del BarLume' con 360.000 spettatori e l’1,8% di share.



Ascolti tv ieri sera, access prime time giovedì 23 settembre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.345.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.180.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 907.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.122.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 1.112.000 spettatori (5.1%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.619.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.263.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.124.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.291.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 373.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 588.000 spettatori con il 2.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 305.000 spettatori con l’1.4%.