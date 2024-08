Ascolti tv, disastro Noos: torna ma si ferma al 12% di share. Battuto da Sotto il sole di Amalfi

Ascolti tv ieri 22 agosto 2024: In Onda in prima serata chiude al 5,7% di share

Sotto il sole di Amalfi su Canale 5 cè il programma più visto in prima serata con 1.742.000 spettatori con il 14% di share. Dopo lo spostamento di programmazione a causa dell'agguerrita concorrenza di Temptaion Island, ieri è tornato in onda Noos L'avventura della conoscenza. Il programma di Rai1 condotto da Alberto Angela ha raggiunto 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Terzo posto per La figlia del generale su Rete 4 con 692.000 spettatori per il 5.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 agosto 2024 per le altre reti: Quello che tu non vedi su Rai2 con 631.000 spettatori (4.7%), Atletica Leggera - Diamond League su Rai3 con 665.000 spettatori (4.7%), Gioco sporco su Italia 1 con la prima puntata dedicata alle storie di Maradona e Oscar Pistorius arriva a 497.000 spettatori (4.3%). In Onda in prima serata su La7 che tra i suoi ospiti ha avuto il magistrato Nicola Gratteri ha interessato 739.000 spettatori (5.7%), la partita Fiorentina-Puskas Akademia di Conference League su TV8 con 650.000 spettatori (4.6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 509.000 spettatori (4.2%).