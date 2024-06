Ascolti tv, domina la prima degli Europei. Bene il crime su Rai e Mediaset

Ascolti TV venerdì 14 giugno: Prime Time

Nella serata di ieri, venerdì 14 giugno 2024, su Rai1 la prima partita degli Europei – Germania-Scozia ha interessato 4.143.000 spettatori pari al 24.4% di share (primo tempo a 4.864.000 e il 27.2%, secondo tempo a 3.422.000 e il 21.2%). Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.258.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai2 la seconda stagione de I Casi della Giovane Miss Fisher debutta intrattenendo 600.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Ti presento i miei ha incollato davanti al video 767.000 spettatori (5%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 1.134.000 spettatori e il 7% (presentazione a 739.000 e il 4.2%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.092.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 868.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai ottiene 263.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 449.000 spettatori (2.7%). Sul 20 Hunter’s Prayer – In fuga arriva a 261.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 La baia del silenzio è scelto da 260.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Sette anni in Tibet sigla 294.000 spettatori (1.8%). Su La5 Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare è seguito da 238.000 spettatori pari all’1.3%. Su SkySport la partita degli Europei – Germania-Scozia totalizza .000 spettatori pari al %.

Ascolti TV venerdì 14 giugno: Access Prime Time

Su Rai1 la Cerimonia di Apertura degli Europei intrattiene 3.916.000 spettatori con il 23.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.143.000 spettatori pari al 12.2%. Su Rai2 TG2 Post raduna 732.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.081.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.247.000 spettatori (7.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 712.000 spettatori e il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.381.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 405.000 spettatori pari al 2.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 458.000 spettatori (2.7%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 585.000 spettatori (3.4%).