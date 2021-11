Ascolti tv, Fabio Fazio vola al 14.5% con Lady Gaga

Lady Gaga a Milano per la prima di House of Gucci

Ascolti tv, Fazio vola al 14.5%: special guest Lady Gaga. Gentili ferma al 4%. Cuori su Rai 1 vince la serata

Sul podio degli ascolti tv di domenica 14 novembre 2021 va la fiction Cuori, su Rai 1, con 3.893.000 spettatori e il 17.9% di share. Su Canale 5 All Together Now 4 ha intrattenuto 2.584.000 spettatori conquistando il 12.5%. Su Rai2 gli ATP Finals 2021 con Berettini-Zverev ha intrattenuto 1.116.000 spettatori con il 4.6% (pre e post gara: 609.000 – 2.9%). Su Italia1 il film Sherlock Holmes – Gioco di Ombre è stato visto 811.000 spettatori con il 3.9% di share. Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Rai 3, ospite Lady Gaga, fa il botto con 3.611.000 spettatori (14.5%). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.028.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Gentili con Controcorrente Prima Serata intrattiene 767.000 spettatori, fermandosi al 4% di share. Su La7 Atlantide ha raccolto 421.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Anna and the King segna 254.000 spettatori (1.3%). Sul 20 l’incontro di qualificazione ai Mondiali Spagna-Svezia ha interessato 713.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv, nell'access prime time Controcorrente stacca In Onda

Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1 vince l'access prime time con 4.571.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 3.269.000 spettatori con il 13.2%. Su Italia1 NCIS totalizza 1.289.000 spettatori (5.3%). Su Rete 4 Controcorrente 1.089.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 983.000 spettatori (3.9%), nella seconda. Su La7 In Onda segna 900.000 spettatori e il 3.7%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 471.000 spettatori con il 2%.

Daytime pomeriggio, Amici supera i 3 milioni. Verissimo conquista il 18.7%

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.899.000 spettatori pari ad uno share del 16.5%, nella prima parte, e 2.475.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto 2.184.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha interessato 2.639.000 spettatori col 15.1%. Amici di Maria De Filippi raccoglie 3.169.000 spettatori (19.1%). Verissimo ha appassionato 2.867.000 spettatori con il 18.7%, e 2.680.000 spettatori con il 15.4% con Verissimo Giro di Valzer. Su Rai2 Scambiamoci a Natale ha convinto 563.000 spettatori pari al 3.3%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha intrattenuto 602.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Lucifer ha interessato 340.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 374.000 spettatori (2.3%), nel secondo. A seguire Walker ha convinto 334.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 438.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio. Su Rai3 il TGR ha interessato 2.484.000 spettatori con il 13.9%. M Kilimangiaro raccoglie 1.503.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete 4 L’Uomo del Giorno Dopo ha registrato 411.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 la gara di Moto GP ha appassionato 1.576.000 spettatori pari all’8.9%.