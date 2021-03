Ascolti tv, Fazio all'11% e Giletti cresce. La D'Urso chiude Live con...

Ascolti tv, l'Italia di Roberto Mancini vince con 6,3 milioni. Fabio Fazio all'11%

Bulgaria-Italia, match valido per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, vince in prime time domenica 28 marzo 2021 con 6.394.000 spettatori e il 23.7% di share su Rai1.

Rai3 bene con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio convince 2.988.000 spettatori con l'11% (anche se in calo sulla scorsa settimana: 3.140.000 spettatori, 11.2%).

Ascolti tv, Barbara D'Urso chiude con 2,3 milioni e il 13,7%

Su Canale 5 l'ultima puntata di Live - Non è la D’Urso viene vista da 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share e chiude in crescita rispetto alla domenica precedente (2.124.000 spettatori pari al 12.5% di share). In top-5 si piazza Italia 1 con Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo (1.518.000 spettatori con il 7.3% di share), poi Rai2 con il telefim: 9-1-1 (1.409.000 spettatori e il 5.1% nel primo episodio e 1.385.00 con il 5.1% nel secondo) nel secondo. Su Rete4 Perfetti Sconosciuti ottiene 1.009.000 spettatori con il 4% di share.

Ascolti tv, Massimo Giletti sale con Non è l'Arena

Su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti segna il 5.8% con 1.538.000 spettatori nella prima parte e il 6.7% con 942.000 spettatori nella seconda (sale rispetto alla scorsa settimana 5% con 1.329.000 spettatori nella prima parte e il 5.5% con 785.000 spettatori nella seconda).

Ascolti tv, TV8 accelera con la MotoGp: quasi il 7%

Tv8 accelera con i motori: la gara di Moto 2 del Qatar cattura l'attenzione di 628.000 spettatori (2.3%) e la gara di Moto GP vinta da Maverick Vinales (con Pecco Bagnaia terzo, il rookie Enea Bastianini ottimo decimo e Valentino Rossi dodicesimo) appassiona 1.170.000 spettatori con il 6.8% di share. Sul Nove What Women Want – Quello che le Donne Vogliono fa il 2.3% con 537.000 spettatori.

Ascolti tv, Veronica Gentili al 4,2%

In access prime time Su Canale 5 Paperissima Sprint diverte 3.487.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rete 4 Stasera Italia informa 1.090.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 944.000 (3.5%) nella seconda. L’Eredità porta alla vittoria Rai1 nel preserale con 4.020.000 spettatori (19.1%), mentre Avanti un Altro! Weekend viene visto da 2.973.000 (14.4%).

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi sfiorano il 25%

Rai1 super con Uno Mattina in Famiglia di Monica Setta e Tiberio Timperi: 16% nella parte (524.000 spettarori), 24,9% (con 1.665.000) nella seconda e 22.6% nella terza (1.798.000).

Ascolti tv, Mara Venier a un passo dal 21%. Lucia Annunziata al 9,9%

Nel pomeriggio bene Rai1 con Mara Venier con la sua Domenica In che fa compagnia a 3.557.000 spettatori (19.7%) nella prima parte e di 3.189.000 (20.8%) nella seconda. Domenica Live su Canale 5 ottiene il 12.3% con 1.955.000 spettatori. Vola Rai3 con Lucia Annunziata: Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.610.000 spettatori (9.9%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.132.000 spettatori (7.6%)