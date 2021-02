Ascolti tv flop per Titolo V. Il programma di Rai3 a rischio chiusura

Ascolti tv flop: Titolo V a rischio chiusura

Titolo V in difficoltà a livello di ascolti tv. Il programma di Rai 3 con Francesca Romana Elisei (dagli studi di Napoli) e Roberto Vicaretti (da Milano) partito con l'obiettivo di far luce su domande importanti per il nostro Paese (Governo, Regioni, Comuni, Città metropolitane… chi governa – o chi comanda - in Italia?) rischia la chiusura secondo quanto riporta spotandweb.

Venerdì 5 febbraio i dati Auditel hanno segnato solo 640.000 spettatori (share 2.7%) su Rai3. Numeri che Rete 4 con 'Quarto Grado' ha quasi doppiato (1.188.000 spettatori, share 5.9%). E' andato poco meglio rispetto alla settimana precedente, quando gli ascolti tv avevano posizionato Titolo V a 540.000 spettatori con uno share del 2.3% (e Quarto Grado a 1.205.000 spettatori con il 5.9%).