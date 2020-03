Ascolti Tv: Flop Rai1, Vince Italia1 con Harry Potter, Rete4 batte La7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 23 marzo 2020, in prima serata, vedono su Rai1 il film tv C’era una volta Vigata – La concessione del telefono raggiungere 4.118.000 spettatori pari al 15% di share, perdendo contro Italia 1 e il suo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban che ha conquistato 4.412.000 spettatori (16.3%). Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha totalizzato 2.617.000 spettatori (10%), mentre su Rai2 la replica di Stasera Tutto è Possibile ha segnato 1.162.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 la replica di In Arte Mina ha divertito 1.656.000 spettatori (5.6%), e su Rete4 Stasera Italia Speciale 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha radunato una media di 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha fatto sintonizzare 458.000 spettatori con l’1.5% e sul Nove Little Big Italy 490.000 individui all'ascolto con l’1.6%.