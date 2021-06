Ascolti tv, flop Scanzi-Travaglio. Palombelli bassa. La Gruber crolla al 4,6%

La partita Italia-Svizzera valida per gli Europei 2020 e andata in onda ieri sera su Rai1 ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri con il 51,9% di share e 13.346.000 telespettatori, superando Italia-Turchia dell'inizio di Euro 2020 che aveva fatto, sempre su Rai1, 12.749.000 telespettatori e il 50,7%. Secondo classificato 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha ottenuto 2.031.000 telespettatori e uno share del 9,3% mentre Canale 5 con 'Grand Hotel - Intrighi e Passioni' ha registrato 1.275.000 telespettatori e il 6%. Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Il cosmo sul comò' ha interessato 741.000 telespettatori pari al 3,1%.

Su Retequattro 'Zona Bianca' è stato visto da 638.000 telespettatori pari al 3,3% di share. Rai2 con il film 'Tra le pagine della pazzia' ha totalizzato 573.000 telespettatori e il 2,3% di share. Su La7 'Tut - Il destino di un faraone' ha conquistato 235.000 telespettatori e l'1,5% di share. Tv8 con la replica di 'Name That Tune' ha raccolto davanti al video 255.000 telespettatori e l'1,1% mentre Nove con 'Accordi & Disaccordi' chiude la classifica del prime time di ieri con 188.000 telespettatori e lo 0,7% di share.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 16 giugno

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 1.837.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 704.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 688.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 963.000 spettatori con il 4.8%. Un Posto al Sole raccoglie 1.512.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 856.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 665.000 spettatori (2.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.060.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 213.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 265.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 157.000 spettatori con lo 0.7%.

Ascolti tv preserale di mercoledì 16 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.521.000 spettatori (21.8%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.629.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.204.000 spettatori (11.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.898.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 488.000 spettatori (3.7%), NCIS Los Angeles segna 890.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Magraccoglie 385.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 430.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.197.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.009.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 862.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 99.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 127.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 251.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti tv seconda serata di mercoledì 16 giugno

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.715.000 spettatori con il 18.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha raccolto 373.000 spettatori con il 5.4%. The Baker and the Beauty ha totalizzato una media di 149.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 228.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 594.000 spettatori con l’8.3%. Su Italia1 La Solita Commedia è visto da 368.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 189.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai Premium Uniche raccoglie 137.000 spettatori e l’1%.