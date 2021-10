Ascolti tv, Floris batte Berlinguer e Giordano col 5.6%. Gruber vola al 6.5%

Ascolti tv, Cartabianca bene al 4.6%, ma vince DiMartedì che stacca di un punto Berlinguer e raccoglie il 5.6%. Bene Fuori dal Coro al 5.2%

Vince gli ascolti tv della prima serata di martedì 19 ottobre 2021 l’incontro di Champions League Porto-Milan, su canale 5, che ha raccolto davanti al video 4.343.000 spettatori e il 18.4%. Su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene Tutta Colpa della Fata Morgana ha intrattenuto 3.469.000 spettatori raccogliendo il 16.1%. Su Rai2 A un Metro da Te ha radunato 769.000 spettatori( 3.5%). Su Italia 1 Le Iene, con Elisabetta Canalis e Nicola Savino, ha interessato 1.337.000 spettatori (l’8.4%). Passando ai talk, bene su Rai3 Bianca Berliguer con Cartabianca, che ha interessato 907.000 spettatori, raccogliendo il 4.6%. Più alto lo share di Fuori dal Coro, di Mario Giordano, che su Rete4 ha totalizzato 862.000 spettatori e il 5.2%. Ma in testa è Floris con DiMartedì, seguito da 1.119.000 spettatori si è guadagnato il 5.6% di share. Su Tv8 Millennium – Quello che non Uccide ha interessato 218.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Faster ha raccolto 300.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Transformers 3 ha riunito 369.000 spettatori (1.9%). Su La5 Grande Fratello Vip è stato visto da 224.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv, nell'access prime time Gruber avanza su Palombelli col 6.5%

Vince gli ascolti dell'access prime time del 19 ottobre 2021 Soliti Ignoti – Il Ritorno, su Rai1, che raccoglie 4.721.000 spettatori con il 19.2%. Segue su Canale 5 Striscina la Notizina con una media di 3.647.000 spettatori e il 15.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa 815.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS riunisce davanti al video 1.331.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? viene visto da 1.311.000 spettatori (5.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.644.000 spettatori (6.7%). Stasera Italia con Barbara Palombelli raduna 1.193.000 persone (5%) nella prima parte, e 832.000 (3.4%) nella seconda. Vince Lilli Gruber, su La7, con Otto e Mezzo, che ha interessato 1.607.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha riunito 374.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 509.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 Uomini e Donne raccolgie 361.000 spettatori e l’1.6%.