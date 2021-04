Ascolti tv, Floris sfiora 1,2 milioni. Giordano al 5,54. E Bianca Berlinguer..

Di Martedì di Giovanni Floris vince la sfida degli ascolti tv tra i talk show con 1.192.000 spettatori e uno share del 5.1%. Bene Rete 4 con “Fuori dal Coro” di Mario Giordano che viene seguito da 1.069.000 spettatori con il 5,54% di share mentre su Rai3 Cartabianca di Bianca Berlinguer chiude con 954.000 spettatori e il 4,2% di share

Ascolti tv, Psg-Bayern Monaco in scia a Leonardo. Le Iene Show davanti a Brignano

La vittoria negli ascolti tv è di Leonardo su Rai1 (anche se Canale 5 vola con Psg-Bayern Monaco: la partita di Champions League appassiona anche su Sky Sport), mentre Le Iene show chiude al terzo posto. Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei di Enrico Brignano finisce ai piedi del podio e guadagna 1.548.000 spettatori pari al 5.8% di share (in calo rispetto a sette giorni fa: 1.816.000 spettatori, 6.7% di share). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of diverte 397.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta segna 423 .000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv, Lilli Gruber in crescita

In access prime time sale Lilli Gruber con Otto e Mezzo che viene visto da 2.167.000 spettatori (7.8%). La7 batte Rete4 con Stasera Italia di Barbara Palombelli che viene seguito da 1.500.000 (5.6%), nella prima parte, e 1.336.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte.

Ascolti tv, Bruno Vespa vicino al 12,5%. Pino Insegno si ferma al 3%

In seconda serata bene Bruno Vespa su Rai1 con Porta a Porta che raggiunge 1.262.000 spettatori con il 12.4% di share. Canale 5 con la Champions League ottiene 1.024.000 spettatori e il 5.6%, poi X-Style fa 421.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai2 Voice Anatomy di Pino Insegno arriva a 462.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte arriva a 492.000 spettatori con il 6%.

Ascolti tv, Tg5 sopra i 5 milioni

Tra i telegiornali, il Tg5 di Mimun alle 20 supera i 5 milioni (5.052.000, 20.9%) ma perde contro il Tg1 di Carboni (5.882.000, 23.7%). Enrico Mentana sotto al 6% con il Tg La7 (1.342.000, 5.5%). Il Tg2 di Sangiuliano alle 20,30 informa 1.787.000 (6.7%). Il Tg3 alle 19 viene visto da 2.332.000 (13%)