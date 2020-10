Ascolti tv, Gassmann vince su Rai1. Quarta Repubblica cresce

Ascolti tv: 'Io ti cercherò' con Alessandro Gassmann su Rai1 chiude e vince

Nel prime time di ieri sera, 26 ottobre, vince Rai1 con l'ultima puntata di 'Io ti cercherò', la serie tv interpretata da Alessandro Gassmann, seguita nella prima parte da 4.672.000 telespettatori (17,66% di share) e nella seconda da 4.099.000 telespettatori (share del 19,5%).

Ascolti tv: il Gf Vip conquista il 19,14% di share. Report batte Quarta Repubblica con il 9,38%

Su Canale 5 'Grande Fratello Vip 5', andato in onda dalle 21,51 all'1,11, è stato visto invece da 3.114.000 telespettatori (19,14% di share). Terzo gradino del podio per 'Report' che lancia Rai3 a 2.329.000 telespettatori e uno share del 9,38% (in lieve discesa sulla scorsa settimana: 10,39% e 2,5 milioni). A seguire, su Italia 1 'Jack Ryan - L'Iniziazione' è stato visto da 1.351.000 spettatori ( share del 5,58%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.211.000 telespettatori e uno share del 6,56% (in crescita sulla scorsa settimana quando era stato visto da 1.011.000 spettatori con il 5.5% di share). Su. 'Gomorra 3', in onda su Tv8 è stata invece seguita da 701.000 telespettatori registrando uno share del 2,9% mentre su Rai2 il documentario sulle elezioni presidenziali statunitensi 'The Choice - La Scelta' è stato visto da 656.000 telespettatori (share del 2,7%). Su La7 'Grey's Anatomy' è stato visto da 641.000 telespettatori ottenendo uno share del 2,7%. Chiude gli ASCOLTI del prime time Nove con il debutto di 'Riaccendiamo i Fuochi', che è stato seguito da 362.000 telespettatori arrivando a uno share dell'1,4%.