Ascolti tv, Gerry Scotti sconfitto da L’Eredità (Rai1)

Ascolti tv, su Rai1 AAA genero cercasi ha conquistato 1.761.000 spettatori pari al 12.8% di share



Nella serata di sabato 17 giugno 202, su Rai1 AAA genero cercasi ha conquistato 1.761.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 la replica de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 1.587.000 spettatori con uno share del 14.5% (presentazione a 2.004.000 e il 14.1%). Su Rai2 Amore e morte a Venezia ha interessato 976.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 I predatori dell’arca perduta ha intrattenuto 1.137.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 L’Amica Geniale in replica sigla 535.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Buona giornata totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 396.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 418.000 spettatori (3%). Sul Nove Il male vicino – L’omicidio di Chicca Loffredo segna 256.000 spettatori (1.8%). Sul 20 la partita Belgio-Austria valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 è la scelta di 405.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rai4 Escobar ottiene 255.000 spettatori (1.9%). Lo scrive in modo dettagliato il sito www.davidemaggio.it.

Su Rai1 Techetechetè è la scelta di 2.862.000 spettatori (20.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.380.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post ottiene 645.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.056.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza interessa 492.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 737.000 individui all’ascolto (5.4%) nella prima parte e 786.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 976.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 404.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 203.000 spettatori (1.5%).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.042.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità ha registrato 2.820.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.330.000 spettatori (14.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.942.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 The Blacklist ha raccolto 193.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 340.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 406.000 spettatori (4%) e C.S.I. 432.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.624.000 spettatori pari al 13.8%, mentre Blob segna 518.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 639.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Hotel ha incollato davanti al video 263.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy arriva a 212.000 spettatori (2%).