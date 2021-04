Ascolti tv, Giletti boom con il caso Grillo. Fazio al 10,3%. E l'Annunziata...

Ascolti tv, La Compagnia del Cigno 2 batte Paolo Bonolis

La Compagnia del Cigno 2 vince la sfida degli ascolti tv di domenica 25 aprile 2021. La fiction di Rai1 viene seguita da 3.390.000 spettatori con il 14.7% di share (sette giorni fa: 3,5 milioni e il 15,3%) e precede Avanti Un Altro Pure di Sera. Il programma di Paolo Bonolis su Canale 5 finisce vicino con 3.152.000 spettatori e il 14.2% di share (la scorsa settimana 3,4 milioni e 15,1%).

Ascolti tv, Fabio Fazio al 10,3%

Sul podio sale Fabio Fazio. Che Tempo Che Fa lancia Rai3 a 2.679.000 spettatori con il 10.3% (mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo guadagna 1.789.000 spettatori con l'8.1%) con numeri sostanzialmente stabili rispetto a domenica scorsa (2,7 milioni e 10,1%).

Ascolti tv, Non è l'Arena di Giletti vola quasi all'11%

Vola La7 con Massimo Giletti che si occupa del caso Grillo. Non è L’Arena fa il 6.8% (1.717.000 spettatori) nella prima parte e vola al 10,8% (1.445.000 spettatori) nella seconda. Crescita forte rispetto alla scorsa settimana quando aveva segnato 1.475.000 spettatori con il 5.6%, nella prima parte e 1.060.000 spettatori con l’8%, nella seconda.

Tra gli altri programmi tv della prima serata, Rai2 con The Rookie segna 1.216.000 spettatori e 4.6%) mentre scende con Bull a 992.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Bumblebee convince 1.290.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rete4 Il Miglio Verde viene scelto da 947.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri piace a 417.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove la prima puntata di Supernanny è seguita 428.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv, Veronica Gentili al 4,4%

In access prime time vince Amadeus Su Rai1 con i Soliti Ignoti (4.944.000 spettatori con il 19.1%), davanti a Canale 5 con Paperissima Sprint (3.384.000 spettatori con il 13.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend di Veronica Gentili viene visto da 1.081.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 997.000 spettatori con il 3.8%, nella seconda parte (sette giorni: 1.209.000 spettatori con il 4.6%, nella prima parte, e 937.000 spettatori con il 3.5%, nella seconda parte).

Ascolti tv, Monica Setta e Tiberio Timperi vicini al 22%

Bene Rai1 con Uno Mattina in Famiglia di Monica Setta e Tiberio Timperi che convince il 18.7% (761.000 spettatori) nella prima parte e sale al 21,8% (1.437.000) nella seconda. Vola alto Bergoglio con TG1: Santa Messa Presieduta da Papa Francesco (1.699.000 spettatori, 20.6%).

Ascolti tv, Mara Venier a 3,1 milioni. Domenica In domina nel pomeriggio. Lucia Annunziata al 7,3%. E Barbara D'Urso...

Nel pomeriggio Mara Venier con Domenica In porta a Rai1 3.108.000 spettatori pari ad uno share del 18.6%, nella prima parte, e 2.687.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.04. Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5 convince 1.471.000 spettatori (9.9%), nella parte Attualità, 1.750.000 spettatori (13.2%), dalle 17.04 alle 17.48, e 1.905.000 spettatori (13.6%) dalle 17.52 alle 18.28. Su Rai 2 Quelli che il calcio ha registrato nella presentazione del segmento Quelli che aspettano 816.000 telespettatori, share 4,74%, nel segmento 962.000, 5,87% e nel programma 778.000, 5,25%. A tutta rete 592.000, 4,46%. Su Rai 3 Mezz’ora in più di Lucia Annunziata raggiunge 1.153.000, 7,32%, poi Mezz’ora in più – Il mondo che verrà guadagna 694.000, 4,80%.