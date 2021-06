Ascolti tv, Giordano batte Floris. Gruber sopra il 7%

Con il Cuore – Nel Nome di Francesco su Rai 1 vince la prima serata di martedì 8 giugno: ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 la serie New Amsterdam ha raccolto davanti al video 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 spettatori con il 9.7% (Presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.382.000 – 5.9%).

Ascolti tv, Giordano fa meglio di Floris. Berlinguer sotto il 5%

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione di 13 minuti: 862.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto registra 510.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai Premium Un’Estate tra le Montagne segna 503.000 spettatori e il 2.3%. Su La7 la Pallavolo Femminile raccoglie 194.000 spettatori e lo 0.9%. Su La5 la replica della finale de L’Isola dei Famosi raccoglie 152.000 spettatori con lo 0.9%. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera ha ottenuto 576.000 spettatori con il 2.6%. Su DMAX l’esordio de Il Codice del Boss, con Daniele Bossari e Giano Del Bufalo, raccoglie 169.000 spettatori e l’1%. Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 21.400 spettatori e lo 0.1%.

Ascolti tv access prime time di martedì 8 giugno

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.750.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5Striscia la Notizia registra una media di 4.127.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.242.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 956.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 994.000 spettatori con il 4.8%. Un Posto al Sole raccoglie 1.635.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.171.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.263.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.743.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 391.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 489.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai4 Criminal Minds segna 393.000 spettatori e l’1.8%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 223.000 spettatori con l’1%.

Ascolti tv preserale di martedì 8 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.794.000 spettatori (22%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.943.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.196.000 spettatori (9.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.116.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 565.000 spettatori (3.9%), NCIS Los Angeles segna 1.013.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 438.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 490.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.666.000 spettatori con il 15.6%. Blob segna 1.096.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 834.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 99.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 124.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 244.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti tv seconda serata di martedì 8 giugno

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 612.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 525.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 226.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 ilTg3 Linea Notte segna 450.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 AP Bio è visto da 335.000 spettatori (7.8%), nel primo episodio, e 231.000 spettatori (7%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Eyewitness Testimone Involontario è stato scelto da 178.000 spettatori con il 4.4% di share.