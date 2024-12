Ascolti tv, Del Debbio boom col video dell'inseguimento di Ramy (Formigli ko). Don Matteo dà la penitenza a Endless Love / I trend Auditel

Ascolti tv ieri 12 dicembre 2024: Don Matteo mette ko Endless Love

Don Matteo vale ancora una volta a Rai1 il primo posto negli ascolti tv con 4.067.000 spettatori pari al 21.9% di share. A seguire la telenovela turca Endless Love che porta Canale 5 al secondo posto, ma la rete Mediaset è staccata dal canale ammiraglia di viale Mazzini: 2.560.000 spettatori per il 13.3% di share.

Ascolti tv, Dritto e Rovescio stende Piazzapulita

Dritto e rovescio su Rete 4 cresce a 1.265.000 spettatori (8.5%) mandando in onda in esclusiva il video dell'inseguimento di Ramy Elgaml. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva raggiunto 954.000 spettatori (6.5%). Piazzapulita su La7 invece scende a 727.000 spettatori (5%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva ottenuto 858.000 spettatori (5.9%).

Ascolti tv, giovedì 12 dicembre 2024

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 dicembre 2024 per le altre reti: L'uomo dei ghiacci - The Ice Road su Rai2 con 816.000 spettatori (4.3%), Splendida cornice su Rai3 con 942.000 spettatori (5.4%), Odio l'estate su Italia 1 con 1.349.000 spettatori (7%), la partita Rangers - Tottenham di Europa League su TV8 con 467.000 spettatori (2.3%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 477.000 spettatori (2.5%).