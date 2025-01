Ascolti tv, Del Debbio cala il jolly Salvini: Formigli distrutto. Amadeus flop in prime time. E Checco Zalone.. Top&Flop Auditel

Ascolti tv ieri 9 gennaio 2025, Zalone stende Un passo dal cielo - L'uomo dei ghiacci

Rai1 vince la gara degli ascolti tv con la nuova stagione di Un passo dal cielo - L'uomo dei ghiacci, che ha incollato al video 4.247.000 spettatori pari al 23.7% di share.

A seguire c'è Checco Zalone su Canale 5 con il film Tolo Tolo, che ha divertito 2.176.000 spettatori per l’11.8% di share.

Ascolti tv, Del Debbio vola con Salvini, Formigli ko

Dritto e rovescio su Rete 4 con l'intervista al ministro dei Trasporti Matteo Salvini inizia il nuovo anno con 1.011.000 spettatori (7%). Piazzapulita di Corrado Formigli riparte invece su La7 con 914.000 spettatori (6.4%).

Ascolti tv, Amadeus flop con Chissà chi è vip

Chissà chi è - Speciale sul Nove con alcuni vip come concorrenti si ferma a 435.000 spettatori (2.4%). Amadeus anche con ospiti del mondo dello spettacolo ottiene numeri in linea con quelli non certo eccellenti della normale programmazione del game show ormai chiuso.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 gennaio 2025 per le altre reti

La furia di un uomo - Wrath of man su Rai2 con 996.000 spettatori (5.4%), il ritorno di Splendida cornice su Rai3 con 943.000 spettatori (5.7%), Attacco al potere 3 su Italia 1 con 1.114.000 spettatori (5.9%), What Women Want su TV8 con .