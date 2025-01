Ascolti tv, il Grande Fratello va a scuola da Leopardi: Canale 5 ko. Cazzullo vince ai punti contro Giordano / Top e Flop Auditel

Ascolti tv ieri 8 gennaio 2025, Leopardi stende il Grande Fratello di Canale 5

Rai1 mantiene la vetta negli ascolti tv della prima serata con la seconda e ultima puntata della fiction Leopardi: il Poeta dell’Infinito, che ha incollato al video 3.651.000 spettatori pari al 20.54% di share.

Il Grande Fratello su Canale 5 deve accontentarsi del secondo posto con 2.632.000 spettatori per il 19.81% di share.

Medaglia di bronzo nel prime time di mercoledì 8 gennaio 2025 per Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York su Italia 1 con 1.604.000 spettatori per l'8.69% di share.

Ascolti tv, Cazzullo vs Giordano: chi ha vinto tra Fuori dal Coro e Una Giornata Particolare

La sfida tra La7 e Rete7? Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4 riparte bene con 913.000 spettatori (6.19%) ma si piazza dietro a Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo su La7 con 1.176.000 spettatori (6.32%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 gennaio 2025 per le altre reti

L'esordio di Ritorno in Paradiso su Rai2 con 930.000 spettatori (4.57%), il film Respect su Rai3 con 677.000 spettatori (3.78%), Robin Hood: Principe dei ladri su TV8 con 588.000 spettatori (3.4%), Femmine contro maschi sul Nove con 497.000 spettatori (2.6%).