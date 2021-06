Ascolti tv, volano le Iene con lo speciale. Cartabianca sale oltre il 6%

La partita di Euro 2020 Francia-Germania su Rai 1 vince clamorosamente gli ascolti tv della prima serata: ha appassionato 7.074.000 spettatori pari al 31.2% (pre e post nel complesso: 4.376.000 – 20.9%). Su Canale 5 – dalle 21.15 alle 23.51 - New Amsterdam 3 ha raccolto davanti al video 1.830.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 l’esordio de I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Mario Biondo: un suicidio inspiegabile ha intrattenuto 1.275.000 spettatori con l’8.4% (anteprima dalle 21.17 alle 21.39: 954.000 – 4.2%).

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.228.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione dalle 21.18 alle 21.34: 885.000 – 3.9%). Su Rete 4 Io Loro e Lara totalizza un a.m. di 693.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 The Queen – La regina ha registrato 622.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 50 Volte il Primo Bacio segna 255.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove The Italian Job ha raccolto 396.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai4 Millennium – Uomini che odiano le donne registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sui canali Sky la partita di Euro 2020 Francia-Germania ha ottenuto 1.189.000 spettatori pari al 5.2%.

Ascolti tv access prime time di martedì 15 giugno

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.772.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 826.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 CSI ha registrato 815.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.072.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.689.000 spettatori con il 7.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.075.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.107.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.334.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 367.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 430.000 spettatori con il 2%. Su Real Time Love Island Italia raccoglie .000 spettatori con il %.

Ascolti tv preserale di martedì 15 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.479.000 spettatori (21.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.535.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.132.000 spettatori (10.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.842.000 spettatori (13.3%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 555.000 spettatori (4.2%), NCIS Los Angeles segna 854.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 302.000 spettatori con il 2.4%. CSI ha ottenuto 406.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.081.000 spettatori con il 13.5%. Blob segna 940.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 855.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 56.000 spettatori (share dello 0.5%), nel primo episodio, e 92.000 spettatori (share dello 0.7%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 247.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti tv seconda serata di martedì 15 giugno

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 1.009.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 537.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rai2 Stasera Uccio segna 605.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Una Pezza di Lundini raccoglie 263.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 516.000 spettatori con il 7.1%. Su Italia1 APB è visto da 374.000 spettatori (9.8%), nel primo episodio, e 318.000 spettatori (10.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 La Sconosciuta è stato scelto da 212.000 spettatori con il 3.6% di share. Elisabetta II Una Vita da Regina segna 494.000 spettatori con il 3.9%.