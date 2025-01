Ascolti tv, Gruber malata? Ci pensa Floris (non solo lunedì), Otto e Mezzo da record. De Martino monstre / I trend

Ascolti tv, Gruber malata? Ci pensa Floris, Otto e Mezzo da record. De Martino monstre / I trend

Affari Tuoi di Stefano De Martino supera i 7 milioni di spettatori mentre Otto e Mezzo arriva al 9,6% di share (con Giovanni Floris a presentare visto che Lilli Gruber era malata) negli ascolti tv di lunedì 20 gennaio 2025 in access prime time (la sera dell'Inauguration Day, l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca).

Il conduttore del talk DiMartedì - che già in passato aveva condotto Otto e Mezzo - resterà in access tutta la settimana. In studio con Floris ospiti il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il direttore di Limes Lucio Caracciolo, l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e la giornalista Mariolina Sattanino.

Vediamo gli ascolti tv dell'access prime time con tutti i top e i flop.

Ascolti tv ieri 20 gennaio 2025: cresce 4 di Sera (5,4%) ma non basta per diventare il primo talk dell'access prime time

Affari Tuoi batte l'ennesimo record arrivando a 7.019.000 spettatori (32.3%). Striscia la Notizia al contrario riscende a 2.890.000 spettatori (13.3%). Nella puntata precedente la coppia Greggio-Iacchetti aveva ottenuto 2.906.000 spettatori (15.4%).

4 di Sera invece cresce a 1.146.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 977.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Il venerdì la coppia Barra-Poletti aveva raggiunto 972.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 897.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Otto e Mezzo condotto da Giovanni Floris (Gruber malata) arriva a 2.095.000 spettatori (9.6%). Nella puntata precedente aveva interessato 1.652.000 spettatori (7.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 5.088.000 spettatori (24.5%), TG2 Post con 619.000 spettatori (2.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.402.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.381.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole con 1.422.000 spettatori (6.5%), Celebrity Chef su La7 con 523.000 spettatori (2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con 594.000 spettatori (2.8%).