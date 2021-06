Ascolti tv, la serie tv "Dinastie Reali" batte lo speciale di Giletti

Serata piuttosto fiacca quella di ieri che ha visto la vittoria del film di Rai1, 'Non sposate le mie figlie! 2', con il 13,55% di share e 2.837.000 telespettatori. Su Canale 5 l'esordio di 'Viaggio nella Grande Bellezza, Dinastie Reali, I Windsor' ha ottenuto 1.835.000 telespettatori e il 10,59% di share. Terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Dritto e Rovescio' ha registrato 1.429.000 telespettatori e il 9,02% di share. Di seguito gli altri programmi della serata: su Italia 1 'Una notte da leoni 3' (1.296.000 telespettatori, share 6,47%); su Rai2 'Paradise Beach: Dentro l'incubo' (1.017.000 telespettatori, share 4,79%); su La7 'Speciale Non è L'Arena - Abbattiamoli' (639.000 telespettatori, share 4,4%); su Rai3 'Eddie The Eagle. Il coraggio della follia' (603.000 telespettatori, share 3,47%); su Tv8 'I delitti del BarLume' (378.000 telespettatori, share 1,78%); su Nove 'Quasi quasi cambio i miei' (299.000 telespettatori, share 1,4% nel primo episodio e 268.000 e 1,77%, nel secondo)