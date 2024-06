Ascolti tv, disastro Porta a Porta sotto il 6%. Vespa sbotta contro gli autori

Ascolti tv ieri 10 giugno 2024: lo speciale elezioni di Propaganda Live (7.47%) batte quello di Quarta Repubblica (6,48%). Vespa sbotta contro gli autori. VIDEO

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Io Canto Family, che ha appassionato 2.399.000 spettatori al 18.55% di share. Seguono poi Europei di Roma di atletica leggera con 2.448.000 spettatori pari al 13.34% di share. Terzo posto per Propaganda Live - Speciale Elezioni su La7 con 894.000 spettatori per il 7.47% di share. Piazzapulita lo scorso lunedì aveva incollato al video 908.000 spettatori (6.5%).

L'ultima puntata di Porta a Porta è stata anche condita da un litigio tra Bruno Vespa e suoi autori, rei di continuare a disturbarlo per chiudere il programma durante un acceso dibattito tra i suoi ospiti. "Mi state facendo cenno, vi ho visto! La smettete? Ecco, basta, per favore", ha detto il conduttore per poi rivolgersi nuovamente verso gli ospiti: "Adesso devo chiudere, perché altrimenti questi rompiscatole…".

pic.twitter.com/X3Cx0Y84h4 — ale (@ale_ssio1) June 11, 2024

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 giugno 2024 per le altre reti: lo speciale di Porta a Porta sulle elezioni Europee con 886.000 spettatori (5.87%), Farwest su Rai3 con alcuni audio inediti sul caso del Mostro di Firenze arriva a 878.000 spettatori (5.25%). Nella precedente puntata Salvo Sottile aveva chiuso con 624.000 spettatori (3.3%). Vanguard - Agenti speciali su Italia 1 con 901.000 spettatori (5.37%), Quarta repubblica su Rete 4 con 864.000 spettatori (6.48%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva raggiunto 853.000 spettatori (6%). Gialappa Show - Edizione Straordinaria su TV8 con ottiene 377 000 spettatori (2.5%), Faking It Bugie criminali - Il caso Dina Dore sul Nove con 315.000 spettatori (1.8%).