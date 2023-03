Ascolti TV ieri 12 marzo 2023: crollano le Iene, Giletti batte Brindisi

Ascolti TV ieri 12 marzo 2023: Non e l'Arena arriva a 753mila spettatori per il 5,2% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV della domenica sera con la fiction Resta con Me, che ha appassionato 3.696.000 spettatori pari al 20.7% di share. Secondo posto per Lo Show dei Record su Canale 5 con 2.296.000 spettatori pari al 14.6% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è medaglia di bronzo con 2.445.000 spettatori (12.1%). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo chiude con 1.548.000 spettatori (11%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 marzo 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 893.000 spettatori (4.4%) e Bloods con 836.000 spettatori (4.3%), Le Iene presentano Inside con 997.000 spettatori (5.8%), Zona Bianca su Rete 4 con 461.000 spettatori (3.2%), Non è l’Arena su La7 con 753.000 spettatori (5.2%), Coda – I Segni del Cuore su TV8 con 425.000 spettatori (2.2%), Cambio Moglie sul Nove con 228.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 12 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene al primo posto negli ascolti TV ieri 12 marzo 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 4.879.000 spettatori con il 24.1% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.191.000 spettatori (15.8%), Controcorrente su Rete 4 con 831.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 639.000 spettatori (3.2%) nella seconda, In Onda su La7 con 865.000 spettatori (4.3%).