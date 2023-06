Ascolti TV, Berlusca monopolizza le reti. Ma gli speciali Tg5-Vespa non tirano

Ascolti TV ieri 13 giugno 2023: Di Martedì vola con 1.43 milioni di spettatori per il 9,8% di share

Rai1 vince nella misura negli ascolti TV del martedì con Sophie Cross – Verità Nascoste, che ha appassionato 2.153.000 spettatori pari al 12.6% di share. diMartedì su La7 sale al secondo posto con 1.437.000 spettatori con il 9.8% di share. diMartedì Più arriva a 425.000 spettatori (7.8%). Canale 5 con TG5 Speciale – Un Grande Italiano si piazza al terzo posto con 1.371.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 giugno 2023 per le altre reti: play off di Serie C Foggia-Lecco su Rai2 con 798.000 spettatori (4.9%), Sulle Ali dell’Avventura su Italia 1 con 628.000 spettatori (3.9%), CartaBianca su Rai3 con 958.000 spettatori (6.5%), Il Compagno Don Camillo su Rete 4 con un a.m. di 1.088.000 spettatori (6.1%), Viaggi Pazzeschi su TV8 con 533.000 spettatori (3%), Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana sul Nove con 414.000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 13 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 13 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 3.817.000 spettatori con il 21.1% di share. Porta a Porta Speciale arriva a 2.217.000 spettatori con l’11.9% di share. Seguono sulle altre reti: Una Mamma per Amica su Canale 5 con 398.000 spettatori (2.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.570.000 spettatori (8.6%), Otto e Mezzo su La7 con 1.914.000 spettatori (10.3%).