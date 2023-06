Ascolti TV, Mentana "punto" da Vespa. La morte di Silvio monopolizza la TV

Ascolti TV ieri 12 giugno 2023: Report nonostante il ricordo per Berlusconi arriva a 1,42 milioni di spettatori con l'8,1% di share

Grande commozione dal mondo della TV per la morte di Silvio Berlusconi. Lo speciale di Porta Porta, Silvio Berlusconi – L’Uomo che ha Cambiato l’Italia, permette a Rai1 di vincere negli ascolti TV con 1.835.000 spettatori pari al 10.5% di share. Canale 5 è in seconda posizione con Tg5 Speciale, che ha incollato al video 1.250.000 spettatori pari all'8.3% di share. Lo speciale è andato in onda in simulcast su Italia 1 arrivando a 345.000 spettatori con il 2.3% di share e Rete 4 con 534.000 spettatori e il 3.5% di share. Terza posizione per Rai3 con Report, che ottiene 1.424.000 spettatori con l’8.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 giugno 2023 per le altre reti: C.S.I. Vegas su Rai2 con 908.000 spettatori (5.9%), I Mille Volti di Berlusconi su La7 con 667.000 spettatori (5.8%), Baywatch su TV8 con 804.000 spettatori (5.3%), Ex sul Nove con 635.000 spettatori (4.1%).

Ascolti TV ieri 12 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 vince anche negli ascolti TV ieri 12 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 3.931.000 spettatori con il 21.1% di share. Seguono sulle altre reti: Caro Presidente… ti saluto su Canale 5 con 2.614.000 spettatori (13.5%) e il simulcast su Italia 1 con 481.000 spettatori (2.5%) e su Rete 4 con 934.000 spettatori (4.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.405.000 spettatori (7.5%), Otto e Mezzo su La7 con 2.185.000 spettatori (11.2%).