Ascolti, Formigli chiude col botto con Schlein. Anche Del Debbio in crescita

Ascolti tv ieri 13 giugno 2024: bene anche Dritto e Rovescio con oltre 1 milione di spettatori per l'8% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del giovedì con Gigi Uno come te - L'emozione continua, che ha interessato 2.527.000 spettatori pari al 17.4% di share. Seconda posizione per Canale 5 con l'ultima puntata di Sissi, che ha appassionato 1.548.000 spettatori per l’11% di share. Piazzapulita su La7 con ospite la leader del Pd Elly Schlein e l'intervista al prof. Romano Prodi chiude la stagione con 1.229.000 spettatori per il 9.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 giugno 2024 per le altre reti: Adesso vinco io su Rai2 con 556.000 spettatori (3%), Che ci faccio qui - Il capolavoro su Rai3 con 583 .000 spettatori (3.5%), 101 Pucci su Italia 1 con 1.425.000 spettatori (9.4%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato da un immigrato, ha raggiunto 1.017.000 spettatori (8%), No Time to Die su TV8 con 498.000 spettatori (3.6%), i playoff di LBA Milano-Virtus Bologna sul Nove con 216.000 spettatori (1.2%).