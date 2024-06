Ascolti tv, Barbero racconta Matteotti e chiude al 6,5%. Giordano sotto il 5%

Ascolti tv ieri 12 giugno 2024: Fuori dal Coro si ferma a 661mila spettatori per il 4,9% di share

Gli Europei di Roma di atletica leggera su Rai2 si piazzano ancora al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con 3.526.000 spettatori pari al 19.2% di share. Segue Canale 5 con l'ultima puntata di Io Canto Family, che ha divertito 2.409.000 spettatori per il 17.9% di share. Chiude il podio Rai1 con la seconda e ultima puntata della miniserie Alfredino - Una storia italiana con 1.529.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 giugno 2024 per le altre reti: Chi l'ha visto? su Rai3 con in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha interessato 1.389.000 spettatori (8.7%), Horizon Line - Brivido ad alta quota su Italia 1 con 610.000 spettatori (3.5%), Fuori dal coro su Rete 4 con ospite la madre di Pamela Mastropietro, la 18enne stuprata e uccisa da un immigrato irregolare, arriva a 661.000 spettatori (4.9%). la replica di Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 230.000 spettatori (1.4%), In viaggio con Barbero - Il Caso Matteotti su La7 con 1.142.000 spettatori (6.5%). Accordi & disaccordi - Speciale Elezioni europee sul Nove con 392.000 spettatori (2.3%).