Ascolti tv, Tamberi incolla 3,5 mln di italiani alla tv. DiMartedì al 9,5%

Ascolti tv ieri 11 giugno 2024: DiMartedì (9,5%) batte E' sempre Cartabianca (5,5%)

Grande risultato per gli Europei di Roma di atletica leggera su Rai2 con 3.506.000 spettatori pari al 18.6% di share. Il risultato è sicuramente da imputare alla gara di Gianmarco Tamberi, che ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto. Segue Canale 5 con Sissi 3, che ha commosso 1.454.000 spettatori pari al 10% di share. Rai1 si piazza al terzo posto negli ascolti tv con la miniserie Alfredino - Una storia italiana, che ha appassionato 1.549.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 giugno 2024 per le altre reti: Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai3 con ospiti Morgan, Cristiano Malgioglio e il direttore d’orchestra Beatrice Venezi ha interessato 661.000 spettatori (4.1%). Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 1.094.000 spettatori (8.3%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con ospite il presidente del Senato, Ignazio La Russa, arriva a 750.000 spettatori (5.5%), Di Martedì su La7 con 1.309.000 spettatori (9.5%), Quattro matrimoni in Italia su TV8 con 285.000 spettatori (1.5%), i playoff della LBA di basket sul Nove con 143.000 spettatori (0.7%).