Ascolti tv, Porro straccia Formigli con Roccella. Sottile crolla sotto il 4%

Ascolti tv ieri 13 maggio 2024: Farwest in calo a 626mila spettatori per il 3,7% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con L'Isola dei Famosi, che ha incollato al video 2.114.000 spettatori con il 16.6% di share.. Segue Clandestino su Rai1 con 2.943.000 spettatori per il 16.3% di share. Terzo posto per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.659.000 spettatori con il 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 maggio 2024 per le altre reti: Farwest su Rai3 con 626.000 spettatori (3.7%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva chiuso con 910.000 spettatori (5.5%). Homefront su Italia 1 con 1.514.000 spettatori (8.1%), Quarta repubblica su Rete 4 con ospite la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, dopo la contestatione al Salone del Libro arriva a 752.000 spettatori (5.2%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva ottenuto 757.000 spettatori (5.3%).100 minuti su La7 con 758.000 spettatori (4.2%). Lo scorso lunedì la coppia Formigli-Nerazzini aveva interessato 833.000 spettatori (4.7%). Gialappa Show su TV8 con 717.000 spettatori (4.1%), Cash or Trash Speciale Prime Time - Pacchi dal mondo sul Nove con 368.000 spettatori (2%).